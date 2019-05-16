В лесополосе Одесской области мужчину нашли повешенным

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 46425 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 70110 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 86604 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98991 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123680 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111812 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137896 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144667 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130206 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В лесополосе Одесской области мужчину нашли повешенным

В лесополосе Одесской области мужчину нашли повешенным

Киев  •  УНН

 • 11555 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В Одесской области в лесополосе нашли тело повешенного мужчины, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции.

Отмечается, что тело мужчины в петле было обнаружено сегодня около четырех утра в лесополосе вблизи одного из сел Лиманского района.

Правоохранители установили, что умерший - уроженец другой области, 1980 года рождения, в Одесской снимал жилье.

При осмотре тела покойника внешних следов насильственной смерти не обнаружили. Событие предварительно квалифицировано по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", окончательное решение будет принято после заключения судмедэксперта.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Краматорске самоубийцу сняли с крыши многоэтажки.

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