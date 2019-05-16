В лесополосе Одесской области мужчину нашли повешенным
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Одесской области в лесополосе нашли тело повешенного мужчины, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции.
Отмечается, что тело мужчины в петле было обнаружено сегодня около четырех утра в лесополосе вблизи одного из сел Лиманского района.
Правоохранители установили, что умерший - уроженец другой области, 1980 года рождения, в Одесской снимал жилье.
При осмотре тела покойника внешних следов насильственной смерти не обнаружили. Событие предварительно квалифицировано по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", окончательное решение будет принято после заключения судмедэксперта.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в Краматорске самоубийцу сняли с крыши многоэтажки.