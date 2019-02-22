У Краматорську самогубцю зняли з даху багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Краматорську 57-річний чоловік намагався зістрибнути з багатоповерхівки. Правоохоронцям вдалось відмовити його та супроводити на вулицю, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Донецькій області.
"Сьогодні близько 10.30 до Краматорського відділу поліції надійшло повідомлення від перехожої про те, що невідомий по вулиці Ювілейна намагається зістрибнути з багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Два підлітки вистрибнули з шостого поверху недобудови, один загинув
На місце події прибули співробітники Краматорського відділу поліції і побачили на краю даху 9-поверхового будинку чоловіка.
За інформацією прес-служби, після нетривалої бесіди чоловік погодився спуститися донизу.
"На місце було викликано бригаду медиків. Мотивацію свого вчинку краматорчанин пояснити так і не зміг", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, у Чорноморську студент стрибнув з даху 20-поверхового будинку.