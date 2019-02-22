У Краматорську самогубцю зняли з даху багатоповерхівки

"Сьогодні близько 10.30 до Краматорського відділу поліції надійшло повідомлення від перехожої про те, що невідомий по вулиці Ювілейна намагається зістрибнути з багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

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На місце події прибули співробітники Краматорського відділу поліції і побачили на краю даху 9-поверхового будинку чоловіка.

За інформацією прес-служби, після нетривалої бесіди чоловік погодився спуститися донизу.

"На місце було викликано бригаду медиків. Мотивацію свого вчинку краматорчанин пояснити так і не зміг", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Чорноморську студент стрибнув з даху 20-поверхового будинку.