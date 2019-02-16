Два підлітки вистрибнули з шостого поверху недобудови, один загинув

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні, 16 лютого, близько 10 години працівником поліції, який перебував поза службою, у м.Сторожинець поблизу недобудованої будівлі виявлено двох молодих людей з тілесним ушкодженнями характерними для падіння з висоти. Один з хлопців був без ознак життя. Інший знаходився без свідомості. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернівецькій області.