Два підлітки вистрибнули з шостого поверху недобудови, один загинув

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні, 16 лютого, близько 10 години працівником поліції, який перебував поза службою, у м.Сторожинець поблизу недобудованої будівлі виявлено двох молодих людей з тілесним ушкодженнями характерними для падіння з висоти. Один з хлопців був без ознак життя. Інший знаходився без свідомості. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернівецькій області.

Поліцейський відразу викликав швидку та повідомив про подію на спецлінію "102".

На місце відразу виїхала СОГ Сторожинецького ВП.

В ході першочергових слідчих дій встановлено, що юнаки намагалися покінчити життя самогубством, стрибнувши з 6-го поверху недобудови.

Потерпілі є мешканцями Сторожинеччини.

Загиблий 2000 року народження. Травмована особа – 2002 року народження.

На місце події також направлені працівники ювенальної превенції місцевого відділу поліції та обласного управління.

За фактом самогубства відкрито кримінальне провадження. Досудове слідство триває.

Поліція встановлює причини та обставини трагічного випадку.

Як повідомляв УНН, у Києві чоловік викинувся з 9 поверху і загинув

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