Два подростка выпрыгнули с шестого этажа недостроя, один погиб

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 55883 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123614 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125568 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126665 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123667 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156674 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117668 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141343 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145219 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130514 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Два подростка выпрыгнули с шестого этажа недостроя, один погиб

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сегодня, 16 февраля, около 10:00 работником полиции, находившийся вне службы, в г.Сторожинец вблизи недостроенного здания обнаружено двух молодых людей с телесным повреждениями характерными для падения с высоты. Один из ребят был без признаков жизни. Другой находился без сознания. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.

Полицейский сразу вызвал скорую и сообщил о происшествии по спецлинии "102".

На место сразу выехала СОГ Сторожинецкого ОП.

В ходе первоочередных следственных действий установлено, что юноши пытались покончить жизнь самоубийством, прыгнув с 6-го этажа недостроя.

Пострадавшие являются жителями Сторожинского района.

Погибший 2000 года рождения. Травмированное лицо - 2002 года рождения.

На место происшествия также направлены работники ювенальной превенции местного отдела полиции и областного управления.

По факту самоубийства открыто уголовное производство. Досудебное следствие продолжается.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагического случая.

Как сообщал УНН, в Киеве мужчина выбросился с 9 этажа и погиб.

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