Два подростка выпрыгнули с шестого этажа недостроя, один погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сегодня, 16 февраля, около 10:00 работником полиции, находившийся вне службы, в г.Сторожинец вблизи недостроенного здания обнаружено двух молодых людей с телесным повреждениями характерными для падения с высоты. Один из ребят был без признаков жизни. Другой находился без сознания. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.
Полицейский сразу вызвал скорую и сообщил о происшествии по спецлинии "102".
На место сразу выехала СОГ Сторожинецкого ОП.
В ходе первоочередных следственных действий установлено, что юноши пытались покончить жизнь самоубийством, прыгнув с 6-го этажа недостроя.
Пострадавшие являются жителями Сторожинского района.
Погибший 2000 года рождения. Травмированное лицо - 2002 года рождения.
На место происшествия также направлены работники ювенальной превенции местного отдела полиции и областного управления.
По факту самоубийства открыто уголовное производство. Досудебное следствие продолжается.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагического случая.
Как сообщал УНН, в Киеве мужчина выбросился с 9 этажа и погиб.