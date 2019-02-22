В Краматорске самоубийцу сняли с крыши многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Краматорске 57-летний мужчина пытался спрыгнуть с многоэтажки. Правоохранителям удалось отговорить его и сопроводить на улицу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Донецкой области.
"Сегодня около 10.30 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение от прохожей о том, что неизвестный по улице Юбилейная пытается спрыгнуть с многоэтажки", - говорится в сообщении.
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На место происшествия прибыли сотрудники Краматорского отдела полиции и увидели на краю крыши 9-этажного дома мужчину.
По информации пресс-службы, после непродолжительной беседы мужчина согласился спуститься вниз.
"На место была вызвана бригада медиков. Мотивацию своего поступка краматорчанин объяснить так и не смог", - сообщили в полиции.
Напомним, в Черноморске студент прыгнул с крыши 20-этажного дома.