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В киевской области во время митинга возле полиции пострадали стражи порядка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. В Переяславе-Хмельницком, вчера вечером около отдела полиции состоялся митинг, где агрессивно настроенные лица бросали дымовые шашки, жгли файеры. В результате пострадало двое полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в Киевской области.

"Вчера вечером у Переяслав-Хмельницкого отдела полиции состоялся митинг, где собралось около 50 человек с целью проведения всеукраинской акции. Однако, среди граждан, которые пришли на мирную акцию, были агрессивно настроенные молодчики в балаклавах. Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальтовое покрытие. В результате таких хулиганских действий двое полицейских получили травмы нижних конечностей", говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, хулиганскими действиями молодчиков был нанесен ущерб городу Переяслав-Хмельницкий. После того, как будут установлены сумма материального ущерба, материалы уголовного производства будут направлены в суд.

Напомним, 4 июня, активисты устроили ряд митингов под стенами управлений полиции в разных городах из-за убийства 5-летнего Кирилла.

Как сообщал УНН, в больнице скончался 5-летний мальчик Кирилл, стал жертвой двух полицейских в Переяславе-Хмельницком. В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления.

Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские. Двух сотрудников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции задержали и взяли под стражу на 60 суток.

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