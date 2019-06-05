На Київщині під час мітингу коло поліцейського відділку постраждали правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У Переяславі-Хмельницькому, вчора ввечері коло відділу поліції відбувся мітинг, де агресивно налаштовані особи кидали димові шашки, палили фаєри. В результаті постраждало двоє правоохоронців. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції в Київській області.
“Учора ввечері біля Переяслав-Хмельницького відділу поліції відбувся мітинг, де зібралось близько 50 осіб з метою проведення всеукраїнської акції. Однак, серед громадян, які прийшли на мирну акцію, були агресивно налаштовані молодики у балаклавах. Вони кидали димові шашки, палили фаєри та розмальовували фарбою асфальтне покриття. У результаті таких хуліганських дій двоє працівників поліції отримали травми нижніх кінцівок”, -йдеться в повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Окрім того, хуліганськими діями молодиків були завдані збитки місту Переяслав-Хмельницький. Після того, які будуть встановлені сума матеріальних збитків, матеріали кримінального провадження будуть направлені до суду.
Нагадаємо, 4 червня, активісти влаштували низку мітингів під стінами управлінь поліції у різних містах через убивство 5-річного Кирила.
Як повідомляв УНН, у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох поліцейських у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину.
Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови унаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські. Двох співробітників Переяслав-Хмельницького відділу поліції затримали та взяли під варту на 60 діб.