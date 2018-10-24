В Киевской области объявлен в розыск мужчина, который убил из ружья коллегу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Подозреваемый, который на предприятии в Иванковском районе из ружья застрелил 32-летнего мужчину и пытался убить еще двух человек, объявлен в розыск. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
“При процессуальном руководстве Иванковско-Чернобыльского отдела Броварской местной прокуратуры сообщено о подозрении 45-летнему мужчине, который на предприятии в с. Олизаровка Иванковского района из ружья застрелил мужчину и пытался убить еще двух человек”, - говорится в сообщении.
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Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (незаконченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины.
Учитывая, что подозреваемый с места происшествия скрылся, последний объявлен в розыск.
Предварительно установлено, что мужчина на почве неприязненных отношений решил лишить жизни троих работников предприятия. Взяв с собой ружье, пришел в помещение столовой, где находились двое пострадавших и совершил по ним несколько выстрелов, однако тем удалось сбежать.
В дальнейшем, злоумышленник продолжил свои преступные действия и совершил несколько прицельных выстрелов по 32-летнему потерпевшему, от которых последний скончался на месте происшествия.
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В настоящее время принимаются все меры для установления местонахождения злоумышленника и доставки его в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 30 июля под Киевом рабочий перерезал горло напарнику и пытался убежать.