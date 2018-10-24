На Київщині оголошено у розшук чоловіка, який вбив з рушниці колегу

“За процесуального керівництва Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 45-річному чоловіку, який на підприємстві в с. Олізарівка Іванківського району з рушниці застрелив чоловіка та намагався вбити ще двох осіб”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Сумщині з автомата обстріляли посадовця охоронної фірми

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 3 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (незакінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб) КК України.

Враховуючи, що підозрюваний з місця події зник, останнього оголошено в розшук.

Попередньо встановлено, що на грунті неприязних відносин, чоловік вирішив позбавити життя трьох працівників підприємства. Взявши із собою рушницю, він прийшов до приміщення столової, де перебували двоє потерпілих та здійснив по них декілька пострілів, однак тим вдалось втекти.

У подальшому, зловмисник, продовжив свої злочинні дії та здійснив декілька прицільних пострілів по 32-річному потерпілому, від яких останній помер на місці події.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці затримали другого нападника на ювелірну крамницю у Києві

На даний час вживаються всі заходи для встановлення місцезнаходження зловмисника та доставлення його в суд для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 30 липня під Києвом робочий перерізав горло напарнику і намагався втекти.