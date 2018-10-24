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На Сумщині з автомата обстріляли посадовця охоронної фірми

На Сумщині з автомата обстріляли посадовця охоронної фірми

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Вчора увечері у Сумській області з автомата обстріляли автомобіль, у якому знаходився посадовець фірми з охорони нафтопроводів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.

"Подія сталась 23 жовтня 2018 року близько 18:20 в с. Герасимівка Роменського району Сумської області поблизу приватного будинку по вул. Миру. У той час, коли начальник засадної групи Східної філії товариства з обмеженою відповідальністю "Секюрайті" сидів у транспортному засобі Ford, очікуючи колегу, невідомий обстріляв його авто. Лише на транспортному засобі нараховано 18 кульових отворів. Потерпілий з вогнепальними пораненнями рук та ніг госпіталізований", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 2 ст. 15/ п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"Тривають першочергові слідчі дії. Вживаються всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення особи зловмисника та його затримання. Наразі розглядається ряд версій вчинення злочину, серед основних – професійна діяльність потерпілого, а також особисті неприязні стосунки", - зазначили у прокуратурі.

Довідково: діяльність Східної філії товариства з обмеженою відповідальністю "Секюрайті" пов’язана з охороною нафтопроводів Сумської, Полтавської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, у Сумській області на подвір'я депутата селищної ради невідомі особи кинули кілька пляшок із запалювальною сумішшю, спричинивши загоряння.

Українські Національні Новини

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