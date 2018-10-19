Подвір‘я депутата сільради на Сумщині закидали "коктейлями Молотова"

"До чергової частини Сумського райвідділу поліції звернувся депутат Степанівської селищної ради з повідомленням про те, що невідома особа кинула йому на подвір‘я три пляшки з невідомою сумішшю, котрі, не долетівши до будинку, впали на землю і розбились. Полум‘я, яке спалахнуло відразу ж після цього, 56-річний господар загасив своїми силами", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у поліції, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 та ч.2 ст. 194 (замах на умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, у Борисполі Київської області у вікно квартири координатора ультраправої організації С14 Сергія Мазура невідомі кинули вибуховий пристрій.



