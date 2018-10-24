В Сумской области из автомата обстреляли чиновника охранной фирмы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Вчера вечером в Сумской области из автомата обстреляли автомобиль, в котором находился чиновник фирмы по охране нефтепроводов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
"Происшествие случилось 23 октября 2018 года около 18:20 в с. Герасимовка Роменского района Сумской области вблизи частного дома по ул. Мира. В то время, когда начальник засадной группы Восточного филиала общества с ограниченной ответственностью "Секюрайти" сидел в автомобиле Ford, ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль. Только на транспортном средстве начислено 18 пулевых отверстий. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 2 ст. 15 / п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
"Продолжаются первоочередные следственные действия. Принимаются все необходимые меры, направленные на установление личности злоумышленника и его задержания. Сейчас рассматривается ряд версий совершения преступления, среди основных - профессиональная деятельность потерпевшего, а также личные неприязненные отношения", - отметили в прокуратуре.
Справка: деятельность Восточного филиала общества с ограниченной ответственностью "Секюрайти" связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей.
Напомним, в Сумской области во двор депутата поселкового совета неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью, что вызвало возгорание.