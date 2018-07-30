Під Києвом робочий перерізав горло напарнику і намагався втекти

“Установлено, що в липні 2018 року між двома працівниками, які перебували на будівництві високоповерхівки в м. Ірпінь виник конфлікт. У ході якого, один із чоловіків, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, схопив ніж та наніс потерпілому один удар в область шиї. Від отриманих тілесних ушкоджень останній помер на місці події”, — зазначається у повідомленні.

У подальшому, зловмисник з місця вчинення кримінального правопорушення зник та з метою ухилення від кримінальної відповідальності вирушив до автовокзалу в м. Київ, звідки збирався поїхати до іншої області. Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури 42-річному зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 23 липня у Києві поляк зарізав чоловіка і поранив жінку. Наступного дня зловмиснику було вручено підозру.