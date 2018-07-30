Под Киевом рабочий перерезал горло напарнику и пытался скрыться
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Правоохранители задержали злоумышленника, который на строительстве причинил потерпевшему смертельное ножевое ранение, а затем, оставив место совершения преступления, пытался бежать в другую область. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
“Установлено, что в июле 2018 года между двумя работниками, находившихся на строительстве многоэтажки в г.Ирпень возник конфликт. В ходе которого, один из мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и нанес потерпевшему один удар в область шеи. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия”, - отмечается в сообщении.
В дальнейшем, злоумышленник с места совершения уголовного преступления скрылся и с целью уклонения от уголовной ответственности отправился на автовокзал в г.Киев, откуда собирался поехать в другую область. Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
При процессуальном руководстве Ирпенского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры 42-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 23 июля в Киеве поляк зарезал мужчину и поранил женщину. На следующий день злоумышленнику было вручено подозрение.