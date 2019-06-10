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В Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн

В Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10922 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киевской области правоохранители блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) - ред.) оперативники спецслужбы установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей "услуги" по уклонению от уплаты налогов и незаконного перевода средств из безналичной формы в наличные.

"Задокументировано, что для прикрытия незаконной деятельности фигуранты производства использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий. Из них "клиенты" документально оформляли бестоварные операции якобы о предоставлении определенных услуг или поставки товаров. За указанные услуги или товары на счета фиктивных предприятий перечислялись средства, которые в дальнейшем организаторы снимали наличными и передавали клиентам за "вознаграждение" в виде процентов от суммы конвертации", - проинформировали в спецслужбе.

По предварительной оценке, общий оборот средств предприятий, входивших в состав конвертцентра, в течение 2018-2019 годов составил более 200 миллионов гривен, отметили в СБУ.

По результатам восемнадцати санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела на территории Днепра и Запорожья, правоохранители изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности фиктивных СХД, компьютерную технику, электронные носители информации, банковские карточки, подтверждающие проведение противоправных сделок, и огнестрельное оружие.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 330 млн грн.

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