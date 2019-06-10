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На Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн

На Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. У Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) - ред.) оперативники спецслужби встановили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей "послуги" з ухилення від сплати податків та незаконного переведення коштів з безготівкової форми у готівку.

"Задокументовано, що для прикриття незаконної діяльності фігуранти провадження використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств. Через них "клієнти" документально оформлювали безтоварні операції нібито щодо надання певних послуг чи поставки товарів. За вказані послуги чи товари на рахунки фіктивних підприємств перераховувались кошти, які у подальшому організатори знімали готівкою та передавали клієнтам за "винагороду" у вигляді відсотків від суми конвертації", - проінформували у спецслужбі.

За попередньою оцінкою, загальний обіг коштів підприємств, які входили до складу конвертцентру, протягом 2018-2019 років склав понад 200 мільйонів гривень, зазначили у СБУ.

За результатами вісімнадцяти санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи на території Дніпра та Запоріжжя, правоохоронці вилучили документи фінансово-господарської діяльності фіктивних СГД, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки, які підтверджують проведення протиправних оборудок, та вогнепальну зброю.

Зараз досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн. 

Українські Національні Новини

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