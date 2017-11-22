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В Киевской области ликвидировали канал контрабанды и сбыта ЛСД

В Киевской области ликвидировали канал контрабанды и сбыта ЛСД

Киев  •  УНН

 • 18933 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду и сбыт особо опасного синтетического наркотика - ЛСД. Об этом говорится в сообщении ГУ СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook, передает УНН.

Сообщается, что правоохранители установили, что организатор наркобизнеса житель Ирпеня заказывал наркотик из Северной Америки и получал его через почтовые отправления.

"Злоумышленник реализовывал "товар" через так называемые "закладки", оплата от клиентов поступала на банковскую карточку. Для "оптовиков" действовала гибкая система скидок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из почтовых отделений Ирпеня при получении очередной посылки с ЛСД.

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Во время обысков его дома правоохранители изъяли еще почти тысячу триста "марок" и блокнот с "клиентской" базу.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятого наркотика составляет более семисот пятидесяти тысяч гривен.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

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