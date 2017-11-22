На Київщині ліквідували канал контрабанди та збуту ЛСД
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Київській області співробітники Служби безпеки України блокували контрабанду та збут особливо небезпечного синтетичного наркотика – ЛСД. Про це йдеться в повідомленні ГУ СБУ у м.Києві та Київській області у Facebook, передає УНН.
Повідомляється, що правоохоронці встановили, що організатор наркобізнесу мешканець Ірпеня замовляв наркотик з Північної Америки та отримував його через поштові відправлення.
"Зловмисник реалізовував "товар" через так звані "закладки", оплата від клієнтів надходила на банківську картку. Для "оптовиків" діяла гнучка система знижок", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що оперативники спецслужби затримали зловмисника в одному з поштових відділень Ірпеня під час отримання чергової посилки з ЛСД.
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Під час обшуків його помешкання правоохоронці вилучили ще майже тисячу триста "марок" та записник з "клієнтською" базу.
За цінами "чорного ринку" вартість вилученого наркотику становить понад сімсот п’ятдесят тисяч гривень.
Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове слідство.