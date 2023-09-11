В Киевской области из-за атаки дронов повреждено газовое оборудование - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. На Киевщине из-за атаки дронов повреждено газовое оборудование, от газоснабжения отключены около 200 потребителей. Генерация электроэнергии покрывает потребности потребителей. Об этом в понедельник сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
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"В Киевской области в результате атаки дронами поврежден газорегулирующий пункт, из-за чего от газоснабжения отключены около 200 потребителей – это жители многоквартирных домов в одном из населенных пунктов. Ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Генерация
Как указали в Минэнерго, электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Вчера в течение четырех дневных часов применялись ограничения производства ВИЭ в различных регионах суммарной мощностью в 1290 МВт.
Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной.
Ситуация в регионах
В Винницкой области по технологическим причинам отключалась воздушная линия 110 кВ, что привело к кратковременному обесточиванию двух подстанций 110 кВ и соответственно отключению 22 тысяч потребителей. Все запитанные потребители.
В городе Днепр по технологическим причинам отключена воздушная линия 10 кВ, обесточены около 2 тысяч потребителей. Работы по восстановлению поставок электроэнергии продолжаются.
Ситуация в прифронтовых областях
В Харьковской области энергетики восстанавливают сети, поврежденные в результате обстрелов. За сутки ремонтные бригады запитали около 100 потребителей. В частности, подключили к сети потребителей, которые ждали света с начала полномасштабного вторжения.
Остается также обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС
В Херсоне остаются обесточенными около 8 тысяч потребителей.
Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 15,97 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Экспорт/импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 600,00 МВт*ч. Экспорт в Словакию составил 2 667,00 МВт*ч, в Молдову – 1 676,00 МВт*ч.