На Київщині через атаку дронів пошкоджено газове обладнання - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. На Київщині через атаку дронів пошкоджене газове обладнання, від газопостачання відключені близько 200 споживачів. Генерація електроенергії покриває потреби споживачів. Про це у понеділок повідомили у Міненерго, пише УНН.
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"У Київській області внаслідок атаки дронами пошкоджено газорегулювальний пункт, через що від газопостачання відключені близько 200 споживачів – це мешканці багатоквартирних будинків в одному з населених пунктів. Ремонтні роботи тривають", - йдеться у повідомленні.
Генерація
Як вказали в Міненерго, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Учора протягом чотирьох денних годин застосовувалися обмеження виробництва ВДЕ у різних регіонах сумарною потужністю у 1290 МВт.
Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної.
Ситуація у регіонах
У Вінницькій області з технологічних причин відключалася повітряна лінія 110 кВ, що призвело до короткочасного знеструмлення двох підстанцій 110 кВ та відповідно відключення 22 тисяч споживачів. Усі заживлені.
У місті Дніпро з технологічних причин відключена повітряна лінія 10 кВ, знеструмлені близько 2 тисяч споживачів. Роботи з відновлення постачання електроенергії тривають.
Ситуація у прифронтових областях
У Харківській області енергетики відновлюють мережі, пошкоджені в результаті обстрілів. За добу ремонтні бригади заживили близько 100 споживачів. Зокрема, підключили до мережі споживачів, які чекали світла з початку повномасштабного вторгнення.
Залишається також знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС
У Херсоні залишаються знеструмленими близько 8 тисяч споживачів.
Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 15,97 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Експорт/імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 600,00 МВт*год. Експорт до Словаччини склав 2 667,00 МВт*год, до Молдови – 1 676,00 МВт*год.