В Киевской области возле заправки загорелись ангары - очевидцы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В городе Буча Киево-Святошинского района Киевской области произошел масштабный пожар, вероятно, горят ангары. Об этом на странице Facebook написала главный редактор местной газеты "Ирпенский вестник" Юлия Бережко-Каминская, передает УНН.
"В Буче страшный пожар. Горят ангары по улице Депутатской рядом с массивом "Юбилейный" (напротив "Новой линии"). Огонь 10-15 м в высоту. Только загорелся второй. Неподали от него - бензо-газозаправки !!!!! Пожарных на месте не наблюдается вообще !!! Хотя пожарные говорят, что работает 4 машины", - написала Юлия.
По ее словам, человеческих жертв пока нет.
"Одна машина проехала, пожалуй, на дозаправку. Именно в этот момент начинает гореть второй ангар. Такого черного страшного дыма не видела. Никогда. Фото не передает то, что видят глаза. Люди, не едьте сейчас в Бучу, в эту сторону, не известно, что за химикаты поднимаются в небо", - добавила она.
Сейчас УНН пытается узнать подробности инцидента.
Как сообщал УНН, на Житомирщине не могут потушить пожар на свалке.