На Київщині біля заправки загорілись ангари - очевидці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У місті Буча Києво-Святошинського району Київської області сталась масштабна пожежа, ймовірно, горять ангари. Про це на сторінці Facebook написала головний редактор місцевої газети "Ірпінській вісник" Юлія Бережко-Камінська, передає УНН.
“В Бучі страшна пожежа. Горять ангари по вулиці Депутатській поруч із масивом „Ювілейний“ (навпроти „Нової лінії“). Вогонь 10-15 м у висоту. Щойно загорівся другий. Неподалі від нього — бензо-газозаправка!!!!! Пожежних на місці не спостерігається взагалі!!! Хоча пожежники говорять, що працює 4 машини”, — написала Юлія.
Зі слів користувачки, людських жертв наразі немає.
“Одна машина проїхала, мабуть, на дозаправку. Саме в цей момент починає горіти другий ангар. Такого чорного страшного диму не бачила. Зроду. Фото не передає те, що бачать очі. Люди, не їдьте зараз в Бучу, у цю сторону, не відомо, що за хімікати піднімаються в небо”, — додала вона.
Наразі УНН намагається дізнатись подробиці інциденту.
Як повідомляв УНН, на Житомирщині не можуть загасити пожежу на сміттєзвалищі.