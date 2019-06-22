На Житомирщині не можуть загасити пожежу на сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Рятувальники продовжують роботи по гасінню сміття на полігоні твердих побутових відходів в урочищі Ржатківка Новоград-Волинського району, що на Житомирщині. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, пише УНН.
Так, фахівці ДСНС постійно заливають тління, однак процеси горіння відбуваються всередині звалища, що унеможливлює доступ води безпосередньо до осередків горіння.
Протягом 21 червня ліквідовано загоряння сміття на площі 100 м2, допоміжною технікою було здійснено підвіз 150 тон води.
Крім того, на місце виникнення локальних загорянь було доставлено потужну мотопомпу, що забезпечило безперебійну подачу води на гасіння.
Станом на вчора 22:00 залишалося горіння сміття окремими осередками на площі близько 200 м2.
Сьогодні рятувальники знову приступили до проведення робіт по гасінню пожежі.
Наразі ситуація контрольована. Загрози розповсюдженню пожежі немає.
Нагадаємо, під Полтавою два дні гасили пожежу на міському сміттєзвалищі.