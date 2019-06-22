В Житомирской области не могут потушить пожар на свалке
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Спасатели продолжают работы по тушению мусора на полигоне твердых бытовых отходов в урочище Ржаткивка Новоград-Волынского района Житомирской области. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области, пишет УНН.
Так, специалисты ГСЧС постоянно заливают тления, однако процессы горения происходят внутри свалки, что делает невозможным доступ воды непосредственно к очагам горения.
В течение 21 июня ликвидировано возгорание мусора на площади 100 м2, вспомогательной техникой было осуществлено подвоз 150 тонн воды.
Кроме того, на место возникновения локальных возгораний была доставлена мощная мотопомпа, что обеспечило бесперебойную подачу воды на тушение.
По состоянию на вчера 22:00 оставалось горения мусора отдельными ячейками на площади около 200 м2.
Сегодня спасатели вновь приступили к проведению работ по тушению пожара.
Сейчас ситуация контролируется. Угрозы распространения пожара нет.
Напомним, под Полтавой два дня тушили пожар на городской свалке.