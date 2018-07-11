В Киевской области 65-летний мужчина годами развращал несовершеннолетнюю
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Киевской области задержали педофила, который с 2015 года развращал 12-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции столичного региона, передает УНН.
“В одном из сел Яготинского района задержан 65-летний киевлянин, который развращал ребенка на территории своего дачного дома”, — говорится в сообщении.
Так, на спецлинию 102 позвонили дедушка и бабушка пострадавшей девочки, к которым ребенок приезжает на летний отдых, и сообщили, что их сосед развращает внучку. Об этом рассказала сама девочка, в телефоне которой были найдены зафиксированные звонки от соседа.
Как оказалось, мужчина развращает ребенка с 2015 года. А началось “ухаживания” с того, что пожилой мужчина однажды предложил ребенку конфеты.
Злоумышленника сразу задержали по месту жительства в порядке ст. 208 УПК Украины. В его телефоне найдены доказательства совершенного преступления — фото обнаженной девочки.
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (Развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, 10 июля в Киеве задержали серийного насильника.