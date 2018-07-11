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На Київщині 65-річний чоловік роками розбещував неповнолітню

На Київщині 65-річний чоловік роками розбещував неповнолітню

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. У Київській області затримали педофіла, який з 2015 року розбещував 12-річну дівчинку. Про це повідомила прес-служба Національної поліції столичного регіону, передає УНН.

“В одному з сіл Яготинського району затримано 65-річного киянина, який розбещував дитину на території свого дачного будинку”, — йдеться у повідомленні.

Так, на спецлінію 102 звернулися дідусь і бабуся потерпілої дівчинки, до яких дитина приїздить на літній відпочинок, та повідомили, що їхній сусід розбещує онуку. Про це розповіла сама дівчинка, в телефоні якої були знайдені зафіксовані дзвінки від сусіда.

Як виявилося, чоловік розбещує дитину з 2015 року. А почалося “залицяння” з того, що літній чоловік одного разу запропонував дитині цукерки.

Зловмисника одразу затримали за місцем проживання в порядку ст. 208 КПК України. У його телефоні було знайдено докази скоєного злочину — фото оголеної дівчинки.

Наразі підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (Розбещення неповнолітніх). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 10 липня у Києві затримали серійного гвалтівника.

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