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19:26 • 38049 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 100648 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105248 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 105647 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100574 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91422 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109489 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131138 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169932 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201129 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киев идет новая волна дронов - Кличко

На Киев идет новая волна дронов - Кличко

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о том, что на город движется новая волна вражеских беспилотников, передает УНН.

Цитата

"Взрывы в городе. ПВО работает. На Киев идет еще волна БПЛА", - написал он.

Дополнение

В Киевской городской военной администрации сообщали, что в Киеве работает ПВО. 

Сейчас воздушная тревога объявлена по всей стране. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

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