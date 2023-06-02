На Киев идет новая волна дронов - Кличко

Цитата

"Взрывы в городе. ПВО работает. На Киев идет еще волна БПЛА", - написал он.

Дополнение

В Киевской городской военной администрации сообщали, что в Киеве работает ПВО.

Сейчас воздушная тревога объявлена по всей стране. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги.