На Киев идет новая волна дронов - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о том, что на город движется новая волна вражеских беспилотников, передает УНН.
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"Взрывы в городе. ПВО работает. На Киев идет еще волна БПЛА", - написал он.
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В Киевской городской военной администрации сообщали, что в Киеве работает ПВО.
Сейчас воздушная тревога объявлена по всей стране. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги.