У Києві працює ППО - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У Києві працює ППО. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
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"В Києві працює ППО! Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, про роботу ППО написали й у Київській обласній військовій адміністрації.
"Київщина. Увага! У регіоні підвищена небезпека атаки з повітря. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях", - зазначили там.
Перед цим мешканці Києва повідомляли про серію вибухів у місті. Також, про вибухи повідомляли й жителі Черкащини. Наразі, у більшості областей країни оголошена повітряна тривога.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в своєму Telegram закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.