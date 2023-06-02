Україною шириться масштабна повітряна тривога

Деталі

Так, повітряна тривога вже оголошена у східних, південних, центральних та північних областях країни.

Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.

Доповнення

Російські окупанти поцілили по промисловому об’єкту під час вчорашньої денної атаки по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов, додавши, що з-під завалів вдалося врятувати жінку.