По Украине распространяется масштабная воздушная тревога

Детали

Так, воздушная тревога уже объявлена в восточных, южных, центральных и северных областях страны.

Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.

Дополнение

Российские оккупанты попали по промышленному объекту во время вчерашней дневной атаки по Харькову, сообщил городской голова Игорь Терехов, добавив, что из-под завалов удалось спасти женщину.