Харків: окупанти вдарили по промисловому об’єкту, з-під завалів врятували жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Російські окупанти поцілили по промисловому об’єкту під час денної атаки по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов, додавши, що з-під завалів вдалося врятувати жінку. Це ж підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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“Удари прийшлися по промисловому обʼєкту. Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З під завалів врятували жінку - попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть”, – написав Терехов у своєму Телеграм.
Синєгубов уточнив, що, за попередньою інформацію, внаслідок ударів рф по промисловому об’єкту в Індустріальному районі міста Харків постраждала жінка 63 років.
"Медики провели огляд, госпіталізації постраждала не потребує", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського обстрілу Харкова в четверг вдень зафіксовано два влучання в Індустріальному районі міста.