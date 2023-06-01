Харків: окупанти вдарили по промисловому об’єкту, з-під завалів врятували жінку

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“Удари прийшлися по промисловому обʼєкту. Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З під завалів врятували жінку - попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть”, – написав Терехов у своєму Телеграм.

Синєгубов уточнив, що, за попередньою інформацію, внаслідок ударів рф по промисловому об’єкту в Індустріальному районі міста Харків постраждала жінка 63 років.

"Медики провели огляд, госпіталізації постраждала не потребує", - зазначив голова ОВА.

Доповнення

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського обстрілу Харкова в четверг вдень зафіксовано два влучання в Індустріальному районі міста.