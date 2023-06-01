Харьков: оккупанты ударили по промышленному объекту, из-под завалов спасли женщину

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“Удары пришлись по промышленному объекту. Обошлось без пожара, но с разрушениями. Из под завалов спасли женщину - предварительно не пострадала, но врачи все равно ее осмотрят”, – написал Терехов в своем Телеграм.

Синегубов уточнил, что, по предварительной информации, вследствие ударов рф по промышленному объекту в Индустриальном районе города Харьков пострадала женщина 63 лет.

"Медики провели осмотр, в госпитализации пострадавшая не нуждается", - отметил глава ОВА.

Дополнение

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российского обстрела Харькова в четверг днем зафиксировано два попадания в Индустриальном районе города.