Харьков: оккупанты ударили по промышленному объекту, из-под завалов спасли женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Российские оккупанты попали по промышленному объекту во время дневной атаки по Харькову, сообщил городской голова Игорь Терехов, добавив, что из-под завалов удалось спасти женщину. Это же подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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“Удары пришлись по промышленному объекту. Обошлось без пожара, но с разрушениями. Из под завалов спасли женщину - предварительно не пострадала, но врачи все равно ее осмотрят”, – написал Терехов в своем Телеграм.
Синегубов уточнил, что, по предварительной информации, вследствие ударов рф по промышленному объекту в Индустриальном районе города Харьков пострадала женщина 63 лет.
"Медики провели осмотр, в госпитализации пострадавшая не нуждается", - отметил глава ОВА.
Дополнение
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российского обстрела Харькова в четверг днем зафиксировано два попадания в Индустриальном районе города.