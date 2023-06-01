У Харкові є два влучання в Індустріальний район - голова ОВА

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“Зафіксовано 2 влучання в Індустріальному районі міста Харків, усі профільні служби виїхали на місце. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Дані оновлюються”, - ідеться в повідомленні.

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