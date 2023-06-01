В Харькове есть два попадания в Индустриальный район - глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В результате российского обстрела Харькова в четверг днем зафиксировано два попадания в Индустриальном районе города. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
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“Зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе города Харьков, все профильные службы выехали на место. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. Данные обновляются”, - говорится в сообщении.
В области объявлена воздушная тревога.
Ранее
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил в Telegram жителей Харькова и области о вражеских ударах.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о вражеском ударе по Индустриальному району города.