В Харькове есть два попадания в Индустриальный район - глава ОГА

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“Зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе города Харьков, все профильные службы выехали на место. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. Данные обновляются”, - говорится в сообщении.

В области объявлена воздушная тревога.

Ранее

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил в Telegram жителей Харькова и области о вражеских ударах.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о вражеском ударе по Индустриальному району города.