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19:26 • 40704 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101773 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105879 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 106223 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100872 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 92316 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109690 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131205 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170262 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201450 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове есть два попадания в Индустриальный район - глава ОГА

В Харькове есть два попадания в Индустриальный район - глава ОГА

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. В результате российского обстрела Харькова в четверг днем зафиксировано два попадания в Индустриальном районе города. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Цитата

“Зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе города Харьков, все профильные службы выехали на место. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. Данные обновляются”, - говорится в сообщении.

В области объявлена воздушная тревога.

Ранее

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил в Telegram жителей Харькова и области о вражеских ударах.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о вражеском ударе по Индустриальному району города.

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