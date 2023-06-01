росія вдарила по Індустріальному району Харкова - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ворожий удар по Індустріальному району міста. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Telegram Терехова.
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“У Харкові лунають вибухи. Поки відомо про удар по Індустріальному району. Інформація про постраждалих та руйнуваннях уточнюється”, - написав Терехов.
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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив у Telegram жителів Харкова та області про ворожі удари.
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