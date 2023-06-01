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19:26 • 39872 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101372 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105619 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 105989 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100758 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91937 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109606 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131171 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170147 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201339 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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10 марта, 15:34 • 162984 просмотра
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россия ударила по Индустриальному району Харькова - мэр

россия ударила по Индустриальному району Харькова - мэр

Киев • УНН

 • 310733 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о вражеском ударе по Индустриальному району города. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Telegram Терехова.

Цитата

“В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется”, - написал Терехов.

Ранее

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил в Telegram жителей Харькова и области о вражеских ударах.

В Харькове и области объявлена воздушная тревога. Как сообщалось, звуки взрывов в городе были слышны еще до тревоги.

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