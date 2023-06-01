россия ударила по Индустриальному району Харькова - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о вражеском ударе по Индустриальному району города. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Telegram Терехова.
Цитата
“В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется”, - написал Терехов.
Ранее
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил в Telegram жителей Харькова и области о вражеских ударах.
В Харькове и области объявлена воздушная тревога. Как сообщалось, звуки взрывов в городе были слышны еще до тревоги.