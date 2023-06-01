россия ударила по Индустриальному району Харькова - мэр

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“В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется”, - написал Терехов.

Ранее

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил в Telegram жителей Харькова и области о вражеских ударах.

В Харькове и области объявлена воздушная тревога. Как сообщалось, звуки взрывов в городе были слышны еще до тревоги.