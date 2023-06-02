В Киеве работает ПВО - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Киеве работает ПВО. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
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"В Киеве работает ПВО! Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
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Кроме того, о работе ПВО написали и в Киевской областной военной администрации.
"Киевщина. Внимание! В регионе повышенная опасность атаки с воздуха. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям", - отметили там.
Перед этим жители Киева сообщали о серии взрывов в городе. Также, о взрывах сообщали и жители Черкасской области. Сейчас в большинстве областей страны объявлена воздушная тревога.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги.