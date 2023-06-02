В ОП закликають не ігнорувати тривогу

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"Не ігноруйте тривогу! Не знімайте роботу ППО", - написав Єрмак.

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Крім того, голова Дніпропетровської обласної ради попередив, що ніч може бути складною та теж закликав реагувати на сирени повітряної тривоги.

"Ніч може бути складною. На сирени реагуємо. Будь ласка, без паніки та з дотриманням всіх правил безпеки. І, звісно ж, – інформаційна тиша", - зазначив він.

Нагадаємо

У багатьох областях України пролунав сигнал повітряної тривоги.