В ОП призывают не игнорировать тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги, передает УНН.
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"Не игнорируйте тревогу! Не снимайте работу ПВО", - написал Ермак.
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Кроме того, глава Днепропетровского областного совета предупредил, что ночь может быть сложной и тоже призвал реагировать на сирены воздушной тревоги.
"Ночь может быть сложной. На сирены реагируем. Пожалуйста, без паники и с соблюдением всех правил безопасности. И, конечно же, – информационная тишина", - отметил он.
Напомним
В многих областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги.