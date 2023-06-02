В ОП призывают не игнорировать тревогу

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"Не игнорируйте тревогу! Не снимайте работу ПВО", - написал Ермак.

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Кроме того, глава Днепропетровского областного совета предупредил, что ночь может быть сложной и тоже призвал реагировать на сирены воздушной тревоги.

"Ночь может быть сложной. На сирены реагируем. Пожалуйста, без паники и с соблюдением всех правил безопасности. И, конечно же, – информационная тишина", - отметил он.

Напомним

В многих областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги.