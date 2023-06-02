На Київ суне нова хвиля дронів - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко попередив про те, що на місто суне нова хвиля ворожих безпілотників, передає УНН.
Цитата
"Вибухи в місті. ППО працює. На Київ суне ще хвиля БПЛА", - написав він.
Доповнення
У Київській міській військовій адміністрації повідомляли, що у Києві працює ППО.
Наразі, повітряна тривога оголошена по всій країні. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в своєму Telegram закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.