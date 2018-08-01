На Китай обрушился очередной тайфун

По прогнозу синоптиков, 12-й по счету в этом году тайфун выйдет на сушу утром 3 августа в районе побережья от уезда Сяншань провинции Чжэцзян до уезда Цидун провинции Цзянсу.

С 8:00 1 августа до 8:00 2 августа в северной и южной частях Восточно-Китайского моря ожидается сильный ветер силой от 6 до 7 баллов. В центре тайфуна на море будет бушевать ветер силой 8 баллов с порывами до 9-10 баллов.

Под влиянием "Джондари", с 2 августа в районе к югу от рек Янцзы и Хуайхэ и северо-восточной части района к югу от реки Янцзы пройдут дожди средней и высокой интенсивности, а местами - ливни.

По прогнозу ЦМС, в 5:00 1 августа тайфун находился в 640 км к востоку от города Чжоушань провинции Чжэцзян, смещаясь в юго-западном направлении со скоростью 15-20 км в час. Утром 2 августа он будет двигаться в северо-западном направлении и постепенно набирать силу, а утром следующего дня выйдет на сушу в вышеуказанном районе. Тропический шторм будет ослабевать после выхода на сушу и продолжать двигаться в северо-западном направлении.



Напомним, тайфун "Джондари" у восточного побережья Японии привел к отмене уже более 400 авиарейсов по состоянию на вечер субботы.