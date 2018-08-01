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На Китай обрушився черговий тайфун

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Центральна метеорологічна служба (ЦМС-ред.) КНР сьогодні оголосила "синє" попередження у зв'язку з наближенням тайфуну "Джондарі" до східного узбережжя Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

За прогнозом синоптиків, 12-й за рахунком в цьому році тайфун вийде на сушу вранці 3 серпня в районі узбережжя від повіту Сяншань провінції Чжецзян до повіту Цидун провінції Цзянсу.

З 8:00 1 серпня до 8:00 2 серпня в північній і південній частинах Східно-Китайського моря очікується сильний вітер силою від 6 до 7 балів. У центрі тайфуну на море вируватиме вітер силою 8 балів з поривами до 9-10 балів.

Під впливом "Джондарі", з 2 серпня в районі на південь від річок Янцзи і Хуайхе і північно-східній частині району на південь від річки Янцзи пройдуть дощі середньої і високої інтенсивності, а місцями - зливи.

За прогнозом ЦМС, о 5:00 1 серпня тайфун знаходився в 640 км на схід від міста Чжоушань провінції Чжецзян, зміщуючись в південно-західному напрямку зі швидкістю 15-20 км на годину. Вранці 2 серпня він буде рухатися в північно-західному напрямку і поступово набирати силу, а вранці наступного дня вийде на сушу в вищевказаному районі. Тропічний шторм буде слабшати після виходу на сушу і продовжувати рухатися в північно-західному напрямку.

Нагадаємо, тайфун "Джондарі" у східного узбережжя Японії призвів до скасування вже більше 400 авіарейсів станом на вечір суботи.

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