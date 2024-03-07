На Кировоградщине прогремел взрыв - СМИ

Чехия не будет выдавать вид на жительство россиянам и белорусам

Чехия больше не будет выдавать визы и разрешения на проживание россиянам и белорусам из-за участия их стран во вторжении в Украину, за некоторыми исключениями для членов оппозиции, студентов и в гуманитарных случаях.