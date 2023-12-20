В Кировоградской области ночью во время атаки рф дронами работала ПВО - ОВА
Киев • УНН
По словам главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича, в течение ночи противовоздушная оборона работала в Кировоградской области
В Кировоградской области работала ПВО во время вражеской атаки дронами ночью, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил в среду глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
Ночь рассекали звуки сирен. Защитники неба уничтожили 18 "шахедов". ПВО работала и у нас в области. Предварительно - без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры
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В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 19 "шахедов".
В Кировоградской области ночью во время атаки рф дронами работала ПВО - ОВА
По словам главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича, в течение ночи противовоздушная оборона работала в Кировоградской области.
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