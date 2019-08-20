В Кировоградской области задержали сотрудника СБУ, который подозревается в избиении мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Кировоградской области правоохранители задержали оперуполномоченного СБУ, который скрывался от ответственности и подозревается в избиении мужчины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
“Задержан сотрудник Управления СБУ в Кировоградской области, который находился в розыске с 25 июля этого года после конфликта с посетителем кафе города Гайворон. Обстоятельства конфликта расследуют следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, в конце июля произошел конфликт между сотрудником Управления СБУ и посетителем кафе города Гайворон. Сотрудник СБУ вступил в словесную перепалку с мужчиной и нанес ему несколько ударов в лицо. После того, как мужчина упал на землю, правоохранитель продолжил наносить ему удары ногами, причинив телесные повреждения средней тяжести.
После конфликта сотрудник СБУ скрывался от следствия — 25 июля он был объявлен в розыск.
20 августа с привлечением спецподразделения “КОРД” главного управления Национальной полиции в Кировоградской области правоохранителя задержали.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодеса Украины (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).
Заводской районный суд Николаева будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
В случае доказательства вины, правоохранителю грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, на Волыни должностному лицу таможни сообщили о подозрении в нанесении телесных повреждений журналистке.