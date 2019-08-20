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На Кіровоградщині затримали співробітника СБУ, який підозрюється в побитті чоловіка

На Кіровоградщині затримали співробітника СБУ, який підозрюється в побитті чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Кіровоградській області правоохоронці затримали оперуповноваженого СБУ, що переховувався від відповідальності та підозрюється у побитті чоловіка. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

“Затримано співробітника Управління СБУ в Кіровоградській області, який перебував у розшуку з 25 липня цього року після конфлікту з відвідувачем кафе міста Гайворон. Обставини конфлікту розслідують слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, наприкінці липня відбувся конфлікт між співробітником Управління СБУ та відвідувачем кафе міста Гайворон. Співробітник СБУ вступив у словесну суперечку з чоловіком та наніс йому кілька ударів в обличчя. Після того, як чоловік впав на землю, правоохоронець продовжив наносити йому удари ногами, чим спричинив тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Після конфлікту співробітник СБУ переховувався від слідства — 25 липня його було оголошено у розшук.

20 серпня із залученням спецпідрозділу “КОРД” головного Управління Національної Поліції в Кіровоградській області правоохоронця було затримано.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодесу України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Заводський районний суд Миколаєва розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Волині посадовцю митниці повідомили про підозру в завданні тілесних ушкоджень журналістці.

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