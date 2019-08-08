На Волині працівника митниці підозрюють у побитті журналістки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Волині посадовцю митниці повідомили про підозру в завданні тілесних ушкоджень журналістці. Про це УНН повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру заступнику начальника відділу митного оформлення одного з митних постів Волинської митниці ДФС у завданні тілесних ушкоджень журналістці місцевого телеканалу в травні цього року", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, правоохоронець, перебуваючи на святкуванні дня народження колеги в ресторанно-готельному комплексі, вступив у конфлікт із журналісткою місцевої телерадіокомпанії. Посадовець митниці із застосуванням сили відібрав у неї мобільний телефон, заподіявши потерпілій легкі тілесні ушкодження.
Працівнику Волинської митниці ДФС повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).
Нагадаємо, суд відправив під домашній арешт двох підозрюваних у побитті телеоператора у Харкові.