На Волыни работника таможни подозревают в избиении журналистки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На Волыни должностному лицу таможни сообщили о подозрении в нанесении телесных повреждений журналистке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении заместителю начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС в нанесении телесных повреждений журналистке местного телеканала в мае этого года", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, правохранитель, находясь на праздновании дня рождения коллеги в ресторанно-гостиничном комплексе, вступил в конфликт с журналисткой местной телерадиокомпании. Чиновник таможни с применением силы отобрал у нее мобильный телефон, причинив потерпевшей легкие телесные повреждения.
Работнику Волынской таможни ГФС сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).
Напомним, суд отправил под домашний арест двух подозреваемых в избиении телеоператора в Харькове.