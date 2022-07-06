В Кировоградской области арестованы корпоративные права предприятия, связанного с рф, более чем на 4,6 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Кировоградской области суд наложил арест на корпоративные права предприятия, связанного с рф, на сумму более 4,6 млрд грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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«По ходатайствам прокуроров Кировоградской областной прокуратуры судом наложен арест на корпоративные права предприятия, стоимостью свыше 4,6 млрд грн, в рамках уголовного производства по факту легализации доходов (ч.2 ст.209 УК Украины)», – говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, гражданин рф - учредитель одного из агропредприятий и владелец 50% уставного капитала, который также является учредителем 8 предприятий на территории страны-агрессора, осуществлял незаконные финансовые операции.
«Совместно с другими должностными лицами предприятия, они легализовали и выводили в рф средства, полученные преступным путем. С целью обеспечения сохранности имущества для его последующей конфискации судья наложил арест на долю гражданина рф в уставном капитале», - отмечается в сообщении.
Дополнение
В Украине наложен арест на имущество стоимостью более 40 млн грн тринадцати предприятий, подконтрольных стране-агрессору.
Как сообщили во вторник в СБУ, был наложен арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права украинских компаний-дистрибьютора алкогольных напитков "Руст Украина" и "Банка Форвард" – их конечным бенефициаром является гражданин россии.