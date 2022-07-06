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В Кировоградской области арестованы корпоративные права предприятия, связанного с рф, более чем на 4,6 млрд грн

В Кировоградской области арестованы корпоративные права предприятия, связанного с рф, более чем на 4,6 млрд грн

Киев • УНН

 • 98323 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Кировоградской области суд наложил арест на корпоративные права предприятия, связанного с рф, на сумму более 4,6 млрд грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Цитата

«По ходатайствам прокуроров Кировоградской областной прокуратуры судом наложен арест на корпоративные права предприятия, стоимостью свыше 4,6 млрд грн, в рамках уголовного производства по факту легализации доходов (ч.2 ст.209 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, гражданин рф - учредитель одного из агропредприятий и владелец 50% уставного капитала, который также является учредителем 8 предприятий на территории страны-агрессора, осуществлял незаконные финансовые операции.

«Совместно с другими должностными лицами предприятия, они легализовали и выводили в рф средства, полученные преступным путем. С целью обеспечения сохранности имущества для его последующей конфискации судья наложил арест на долю гражданина рф в уставном капитале», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Украине наложен арест на имущество стоимостью более 40 млн грн тринадцати предприятий, подконтрольных стране-агрессору.

Как сообщили во вторник в СБУ, был наложен арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права украинских компаний-дистрибьютора алкогольных напитков "Руст Украина" и "Банка Форвард" – их конечным бенефициаром является гражданин россии.

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