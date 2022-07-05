Були спонсорами агресії рф: заарештовано активи банку "Форвард" та компанії "Руст Україна"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Накладено арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права українських компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв "Руст Україна" та "Банку Форвард" – їхнім кінцевим бенефіціаром є громадянин росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
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"За матеріалами кібердепартаменту Служби безпеки України накладено арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та одного із комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин країни-агресора", - ідеться у повідомленні.
З власних джерел УНН стало відомо, що йдеться про ТОВ "Руст Україна" та АТ "Банк Форвард".
Деталі
Як зазначили, частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів рф, спрямованих на ослаблення нашої держави.
"Загалом орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав – понад 1,2 млрд грн", - ідеться у повідомленні.
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Якщо говорити про компанію-дистриб’ютора, то це:
· корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу у розмірі майже 125 млн грн;
· 9 легкових автомобілів на загальну суму понад 3 млн грн;
· 282 950 пляшок алкогольної продукції на загальну суму більше 24, 5 млн грн;
· 5 рахунків, відкритих в українських банках.
Арештоване майно комерційного банку:
· 100 % акцій загальною вартістю понад 1 млрд грн;
· будівля в центрі Києва загальною площею понад 3 тис. кв.м та орієнтовною вартістю майже 850 млн грн;
· 5 транспортних засобів на загальну суму майже 1,5 млн грн.
СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь Україні.