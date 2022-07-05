Були спонсорами агресії рф: заарештовано активи банку "Форвард" та компанії "Руст Україна"

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"За матеріалами кібердепартаменту Служби безпеки України накладено арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та одного із комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин країни-агресора", - ідеться у повідомленні.

З власних джерел УНН стало відомо, що йдеться про ТОВ "Руст Україна" та АТ "Банк Форвард".

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Як зазначили, частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів рф, спрямованих на ослаблення нашої держави.

"Загалом орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав – понад 1,2 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

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Якщо говорити про компанію-дистриб’ютора, то це:

· корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу у розмірі майже 125 млн грн;

· 9 легкових автомобілів на загальну суму понад 3 млн грн;

· 282 950 пляшок алкогольної продукції на загальну суму більше 24, 5 млн грн;

· 5 рахунків, відкритих в українських банках.

Арештоване майно комерційного банку:

· 100 % акцій загальною вартістю понад 1 млрд грн;

· будівля в центрі Києва загальною площею понад 3 тис. кв.м та орієнтовною вартістю майже 850 млн грн;

· 5 транспортних засобів на загальну суму майже 1,5 млн грн.

СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь Україні.